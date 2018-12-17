كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - غدا- وفد برلماني برئاسة السجيني يزور أوكرانيا

يتوجه وفد برلمانى مصرى، غدا الثلاثاء، إلى دولة أوكرانيا، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية.

ويرأس الوفد البرلمانى النائب أحمد السجينى، ويضم النواب: سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلميى، وأبو العباس تركى وسامى رمضان، أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية.

تتناول الزيارة لقاءات بين الوفد البرلمانى المصرى مع ممثلى البرلمان الأوكرانى وبعض المسئولين في أوكرانيا وهذه هي الزيارة البرلمانية الأولى منذ تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية في شهر يونيو الماضى، وتستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلمانى بين مصر وأوكرانيا.