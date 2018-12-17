كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - عاجل- انطلاق مباحاثات السيسي ورئيس النمسا

انطلقت منذ قليل بقصر هوفبورج الرئاسي في فيينا مباحاثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي فور وصوله القصر الرئاسي، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني المصري، كما صافح الرئيس حرس الشرف.

ويعقد الرئيس السيسي ظهر اليوم مباحاثات قمة مع المستشار النمساوي سباستيان كيرتز بمقر المستشارية بوسط فيينا، لبحث تدعيم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي والمستشار النمساوي مؤتمرًا صحفيًّا عقب مباحاثاتهما.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية لمدة ٤ أيام، وذلك للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهما، وكان في استقباله لدى وصوله المطار وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل.

وتأتي مشاركة الرئيس في المنتدى، تلبيةً لدعوة كل من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وتنطلق توجيه الدعوة للرئيس للمشاركة في أعمال المنتدى من التقدير لدور ومكانة مصر الأفريقية والإقليمية، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل ٢٠١٩، حيث من المقرر أن تتناول كلمة الرئيس خلال المنتدى رؤية مصر نحو دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا.

وعلى الجانب الثنائي بين مصر والنمسا، فإن زيارة الرئيس للنمسا ستتضمن عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوي، فضلًا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمي، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر، وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.