كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - كليب "ابن الـ" للمطربة شمس يحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة

حقق كليب أغنية المطربة شمس، والذى يحمل اسم "ابن ال" نصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب منذ طرحه قبل يومين تحديدا. كليب "ابن الـ" من كلمات الغيم، ألحان فراس الشذر، توزيع مهند غازي، والإخراج لمحمد عبدالعظيم. يذكر أن الكليب أثار جدلا واسعا فور طرحه بسبب بعض المشاهد الجريئة التى ظهرت فيها شمس داخل الفيديو كليب.

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