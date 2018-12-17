كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - شاهد.. 22 مليون دولار أجر العارضة كيندال جينر والاعلي بين العارضات

تصدرت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر البالغة من العمر 23 عامًا، قائمة عارضات الأزياء الأعلى أجرًا في العالم لعام 2018 بـ 22.5 مليون دولار أجرها فى عام واحد.

وتخطت جينر عارضة الأزياء الأمريكية كارلي كلوس، وتصدرت قائمة "فوربس" لعارضات الأزياء الأعلى أجرًا للعام 2018، بعدما جنت كلوس 13 مليون دولار فقط هذا العام.

يذكر أن المراكز العشر الاولى بين عارضات الأزياء الأعلى أجرًا بلغ مجموعها 113 مليون دولار مقارنة بـ 109.5 مليون دولار في العام الماضى.

وجاءت القائمة :

1- كيندال جينر: 22.5 مليون دولار

2- كارلي كلوس: 13 مليون دولار

3- كريسي تايغن: 11.5 مليون دولار

4- روزي هانتينغتون وايتلي: 11.5 مليون دولار

5- جيزيل بوندشين: 10 ملايين دولار

6- كارا ديلفين: 10 مليون دولار

7- جيجي حديد: 9.5 مليون دولار

8- بيلا حديد: 8.5 مليون دولار

9- جوان سمولز: 8.5 مليون دولار

10- دوتسن كروز: 8 ملايين دولار