كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - الجيش الروسى - الدفاعات الصاروخية الأمريكية فى أوروبا فى متناول ضرباتنا

د ب أ

أكد قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الروسية أن منشآت الدفاع الصاروخي الأمريكية في أوروبا في متناول القوات الروسية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية اليوم عن الكولونيل جنرال سيرجي كاراكايف في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" القول :"علينا ألا ننسى أن المنشآت الدفاعية الصاروخية الأوروبية تقع ضمن نطاق وسائل استهداف فاعلة أخرى (غير نووية) لقواتنا المسلحة"، وذلك ردا على سؤال بشأن نشر منشآت دفاع صاروخية أمريكية في رومانيا وبولندا.

وكان سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية صرح الشهر الماضي بأن نشر الولايات المتحدة أنظمة "آيجيس آشور" الدفاعية في أوروبا تمثل انتهاكا مباشرا لـ"معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى".

وأكدت الخارجية الروسية في أكثر من مناسبة أن نشر هذه الأنظمة في شرق أوروبا، يعد انتهاكا من جانب واشنطن إزاء التزاماتها بموجب المعاهدة.

تجدر الإشارة إلى أن المعاهدة ، التي وقعتها واشنطن وموسكو في عام 1987، شكلت الأساس للهيكل الأمني في أوروبا، باعتبارها تحد من خطر حدوث هجوم نووي.

وتتهم الولايات المتحدة روسيا بانتهاك المعاهدة بصاروخ كروز "نوفاتور 9 إم 729"، المعروف بـ"إس.إس.سي-8" الذي تم الكشف عنه في مارس من العام الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن مدى الصاروخ يقل بـ500 كيلومتر عن المدى الذي تنص عليه المعاهدة، إلا أنه صاروخ يسهل نقله.