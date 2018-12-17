كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - أمن القليوبية يضبط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو حشيش
تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط ٣ عاطلين بحوزتهم كيلو جرام حشيش بالخصوص.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورد معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الخصوص، بقيام كل من: (إسلام م م) 28 عاما عاطل، و"ياسر م م" 32 عاما عاطل، و"سيد. ش. ا."، 35 عاما عاطل، بالتردد على دائرة القسم وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية بالمديرية، باستهداف المتهمين تم ضبطهم، وبحوزتهم كيلو جرام من الحشيش المخدر ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بصحتها، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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