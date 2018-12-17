كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - إصابة شخصين في مشاجرة بطوخ

أصيب شخصان في مشاجرة نشبت بينهما باستخدام الأسلحة البيضاء بسبب أولوية المرور بطوخ بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ من مركز شرطة طوخ من مستشفى بنها الجامعى بوصول عبدالله ع ص 16 عاما مبلط سيراميك، مصابا بـ ٤ طعنات، ومسعد ف ف 18 عاما عاطل، مصابا بـ3 طعنات نافذة بالصدر والبطن، وتم حجزه بقسم العناية المركزة للعلاج.

انتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز، وبالفحص وسؤال الأول قرر أنه حال سير الثانى بالدراجة النارية بأحد شوارع القرية محل سكنهما كاد أن يصطدم به ولدى معاتبته على ذلك، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة - تم ضبطها" محدثا ما به من إصابات وأثناء ذلك تمكن من استخلاص المطواة من يده وقام بالتعدى عليه مسددًا له عدة طعنات بذات السلاح محدثا إصابته.

تم تعيين الحراسة اللازمة على الأول والثانى بمستشفى بنها الجامعى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 43478 جنح مركز طوخ لسنة 2018م.