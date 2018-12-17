كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - صانع ألعاب الزمالك على ردار المصري بطلب من إيهاب جلال

محمد عنتر

دخل محمد عنتر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضمن اهتمامات النادي المصري البورسعيدي، من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وجاء دخول «عنتر» تحت منظار النادي البورسعيدي لضمه في الفترة المقبلة، وذلك بعد تولي إيهاب جلال المدير الفني السابق للزمالك مهمة تدريب المصري.

ويرتبط إيهاب جلال بعلاقة قوية مع محمد عنتر عندما كان يتولي الأول تدريب الزمالك، وكان إيهاب جلال من طلب التعاقد مع عنتر في الزمالك.

ولم يشارك عنتر مع الزمالك في الوقت الحالي، تحت قيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، في ظل اعتماد جروس على كهربا ومحمد إبراهيم وأوباما ومصطفى فتحي وإبراهيم حسن، ما يُصعِّب مشاركة عنتر مع الزمالك.

يذكر أن الزمالك حقق فوزًا كبيرًا على القطن التشادي بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأحرز أهداف الزمالك عمر السعيد وكهربا وفرجاني ساسي، وكاسونجو هدفين، ومصطفى فتحي هدفين.