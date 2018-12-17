كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - السيسي يصل قصر الرئاسة فى النمسا

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى القصر الرئاسى النمساوى . وكان قد توافد أبناء الحالية المصرية على قصر الرئاسة فى النمسا، قبيل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث ينتظره حفل استقبال رسمى من قبل الرئيس الاتحادى "ألكسندر فان دير بيلين".

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