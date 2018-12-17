كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - أردوغان المرعوب يطلب تقارير عن مبيعات السترات الصفراء فى تركيا

اهتمت الحكومة فى تركيا بحسب تقارير إعلامية تركية بإعداد مسح إحصائى لمبيعات السترات الصفراء، فى الوقت الذى تملئ فيه شوارع فرنسا بمرتديها احتجاجا على سياسات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الاقتصادية.

وذكرت صحيفة "زمان"، أن المسح تركز على منطقة محمود باشا فى مدينة إسطنبول، حيث تعرف بأنها تضم أشهر ورش ومحلات الملابس فى تركيا.

من جانبهم أجرى مسئولو وزارة الداخلية، مسحا لمعرفة ما إن كان إنتاج ومبيعات السترات الصفراء ارتفعت أم لا عقب الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ظهور السترات الصفراء فى تركيا.

وأعد مسئولو وزارة الداخلية الذين أجروا مسحا فى العديد من المناطق وبمقدمتها منطقة محمود باشا تقريرا يكشف عدم تزايد إنتاج ومبيعات السترات الصفراء فى تركيا وقدموا هذا التقرير لوزير الداخلية سليمان سويلو.

وتشير المعلومات الواردة إلى مشاركة سويلو، تقريرا مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يفيد بعدم وجود خطر للسترات الصفراء داخل تركيا وعدم الإعداد لتظاهرات احتجاجية فى هذا الصدد وأن الادعاءات مجرد اختلاق من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

جدير بالذكر أن رئيس حزب الشعب الجمهورى، كمال كليجدار أوغلو، شجع العمال على الاحتجاج على أوضاعهم السيئة عبر التظاهرات. واعتبر رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي، حليف الحزب الحاكم أن نتيجة هذه التظاهرات ستكون شديدة.