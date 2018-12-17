كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - مدرب الزمالك يدرس الدفع بعماد السيد أمام القطن

عماد السيد

يدرس السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، منح بعض العناصر بالفريق فرصة المشاركة بشكل أساسى فى مواجهة القطن التشادى، المقرر لها الأحد المقبل، فى إياب دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن جروس يدرس الدفع بعماد السيد فى حراسة المرمى على حساب جنش فى لقاء العودة، بعد الفوز فى الذهاب بسباعية نظيفة على القطن فى المواجهة التى جمعت الفريقين فى استاد بتروسبورت.

وأوضح المصدر ذاته أن جروس لا يرغب فى المساس بالقوام الأساسى للفريق، إلا أنه من خلال التدريبات التى ستنطلق غدا الثلاثاء سيحسم حصول بعض اللاعبين على فرصة من عدمه فى المواجهة المقبلة، بعدما منح اللاعبين راحة سلبية اليوم الاثنين.