كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بالأقصر

الأقصر – شيرين طلعت

نفذت الوحدة المحلية لمركز مدينة الزينية شمال الأقصر برئاسة عبد المحسن ربيع رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية الزينية بحرى، مما أسفر عن إزالة 7 حالات تعدى عبارة عن أسوار وقواعد خرسانية.

قاد الحملة كل من عد الحارث زياده نائب رئيس مركز الزينية ومدير التنظيم وحماية الأراضى الزراعية، واللواء جمال إبراهيم مساعد مدير الأمن والقوة المرافقة، ومأمور قسم شرطة طيبة، ورئيس مباحث طيبة، ورئيس نقطة الزينية.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى مدن ومراكز محافظة الأقصر تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.