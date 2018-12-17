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كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - شاهد.. لحظة فقد ممثلة ذراعها أثناء تصوير مشهد خطير
فقدت ممثلة أمريكية ذراعها خلال تنفيذ أحد المشاهد الخطيرة لفيلم Resident Evil، بسبب مصور سينمائي بالخطأ.
وبحسب "سبوتنك"، تعرضت الممثلة البديلة أوليفيا جاكسون، لإصابات بالغة أثناء تصويرها الفيلم، وحصلت على 2.7 مليون دولار كتعويض لها.
كانت أوليفيا تؤدي حركات خطيرة في أفلام مشهورة مثل "حرب النجوم" و"حراس المجرة" و"ماد ماكس"، قبل أن تنتهي مسيرتها المهنية بعد الإصابة.
ذكرت جاكسون، أنه كان على المصور رفع الكاميرا عند اقتراب الدراجة النارية لتصوير المشهد، ولسوء حظها اصطدمت الكاميرا بوجهها ودخلت في غيبوبة لمدة 17 يوما.
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