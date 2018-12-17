كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - طلعت من نقرة لدحديرة - قصص أغرب من الخيال لاغتصاب الفتيات

ترصد البشاير عدد من الجرائم البشعة التي هزت الراي العام بشان اغتصاب الفتيات بعد هروبهم المرة الاولى ولكن وقعوا ضحايا للاغتصاب في المرة الثانية وجاءت على النحو التالي:

نأتي للقصة الأولى الاكثر بشاعة :

مستغلّاً حالة ضعفهما وحاجتهما للمال والمأوى، أقنع "ماجد" الأم وابنتها القاصر بالحضور الى لبنان، بهدف اسغلالهما في ممارسة العلاقة الحميمية معها، لينصب إعجاب ابن الـ 48 عاماً على الصبيّة التي لم تبلغ بعد سن الخامسة عشرة.

حضرت القاصر "مرام.ط" ( مواليد العام 2003 ) برفقة شقيقها ووالدتها. استقبلها "ماجد" ( مواليد العام 1970، سوري) في منزله، في حين بقي الوالد في سوريابانتظار تأمين المأوى المناسب له مع أفراد أسرته بحسب صحيفة لبنان 24.

بعد مرور بعض الوقت على استقبال العائلة، أُعجب "ماجد" بالفتاة القاصر، فبعدما كان ينام بالقرب من والدتها في الغرفة عينها وعلى الفراش نفسه الذي تنام عليه الطفلة "مرام"، أراد الزواج من الأخيرة رغم أنّه يكبرها بـ 33 عاماً.

كانت حجة العريس أنّه يريد أن يُربّي الطفلة على يديه. تقدّم لطلب يدها، فوافقت والدتها بغية أن يستمر "صهرها" بتأمين المسكن والقوت لأسرتها.

ولكي تتمكن الوالدة من إتمام عملية الزواج، قامت بتزوير إفادة تقول أنّ الوالد توفي خلال الحرب في سوريا، وقد أعلم "ماجد" عروسه القاصر أنّ هذا الزواج صوري وهو من أجل تسوية أوراقها القانونية. وقد وافقت الفتاة على ذلك بغية عدم العودة الى والدها الذي ذكرت أنّه كان يتحرّش بها جنسيّاً.

وكان أن تعرف "ماجد" على المدعى عليه اللبناني "م.و" بواسطة زميله في العمل، والذي يقوم بتنظيم عقود الزواج شرعاً وتمّ عقد الزواج بين "مرام" و"ماجد" بحضور الشاهدين "ع.ر"(لبناني) و"ا.ر" ( سوري، قاصر) ومن دون حضور أو معرفة من له الولاية على الطفلة.

لم يفِ العريس بوعده من أنّ الزواج سيكون فقط شكليّاً، بل راح يتحرّش بالطفلة محاولاً إغتصابها وممارسة العلاقة معها بالقوّة، الأمر الذي دفعها الى إخبار إحدى المرشدات الإجتماعيات في جمعية "عدل ورحمة"، التي أخبرت بدورها مكتب حماية الأحداث في قصر عدل بعبدا الذي نظّم إخباراً بالواقعة.

بالإستماع الى "مرام" أفادت أنّها تتعرّض للضرب من قبل "ماجد" من أجل إجبارها على ممارسة العلاقة الحميمية وأنّه كان يؤمن لها ولعائلتها حاجاتهم اليومية من مأكل وملبس، وأضافت أنّه كان يهددها بعدم مساعدة والدتها التي دخلت السجن بجرم تزوير، إذا لم تستجب لرغباته الجنسيّة.

أمّا المدعى عليه "ماجد.خ" فأنكر ما أسند إليه، وقال أنّه تزوّج من القاصر بعدما علم أنّ والدها مفقود في سوريا، لكنّ مزاعمه سرعان ما بان عدم صحتها كون التحقيقات أظهرت وجود إتصالات بينه وبين والد الطفلة ولعدة مرات من هاتفه الخاص، مشيرا الى أنه لم يستغل القاصر بل كان يضربها عندما كانت تكذب.

أما "م.و" فأفاد ان زواج القاصرات أمر متعارف عليه في المحاكم الجعفرية وأنه أجرى العقد وفقاً للأصول الشرعية، بعدما أُعلم أنّ الوالد مفقود في سوريا. ومثله أفاد الشاهدان اللذان شهدا على الزواج، ونفيا علمهما بأنّ "ماجد" يقوم باستغلال الفتاة من أجل تأمين حاجاتها وتسوية أوضاعها.

وبعد صدور القرار الظني بحقهم أحيل المدعى عليهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.

ثم نتحول للقصة الثانية المفزعة:

بعد 5 سنوات زواج، قررت حنان قتل زوجها بمساعدة عشيقها، داخل عش الزوجية في قرية أبورجوان بالبدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وعن تفاصيل جريمة قتل الزوج، والتي بدأت بتسجيل مكالمة هاتفية للعشيق مدتها 60 ثانية، اعترف فيها المتهم بالجريمة أثناء حديثه في اتصال تليفوني مع صديق له في المنطقة، أثناء مثولهما، صباح السبت، أمام قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، لنظر قرار تجديد حبسهما.

التفاصيل كما جاءت على لسان الشاب الثلاثيني، الذي نسبت له التحقيقات تهمة قتل إمام 39 سنة، عمدًا بالاشتراك مع عشيقته زوجة الضحية، حنان 34 سنة، أثناء مناقشته أمام قاضي المعارضات أن الجريمة تمت يوم 17 سبتمبر الشهر الماضي، وبحكم علاقة الصداقة التي كانت بينه وبين المجني عليه لأنهما كانا يعملان في مصنع طوب مع بعضهما، كان يتردد عليه في المنزل، واشترى أقراصا مخدرة ليضعها للضحية في الشاي، وبعد ذلك ينفذ جريمة القتل بالاشتراك مع عشيقته.

وأضاف المتهم: "أنا دخلت قعدت مع المجني عليه وفعلا حطيت ليه الأقراص في الشاي.. وبعد ما نام.. مراته يقصد المتهمة الثانية.. جابت لينا عباية ولفينها حولين رقبته وعدمناه.. ونقلنا الجثة على السرير في غرفة النوم.. وأنا اتحركت كان مافيش أي حاجة حصلت.. وبعدين مراته فضلت نايمة جنب الجثة حتى الصبح، وراحت الشغل بتاعها ولما رجعت فضلت تصرخ وقالت للجيران إن جوزي مات.. وده كان الاتفاق اللي بينا.. وبعدها جه مفتش الصحة وقال إن الوفاة بسبب توقف عضلة القلب.. والمجني عليه اتدفن واتعمل له جنازة عادية وماكنش فيه أي شك حولينا.. بس خلاص الموضوع اتكشف بعد ما هي رفضت تتجوزني وعرفت واحد تاني".

سجلت المحكمة اعترافات المتهم، وأيدت الزوجة ما جاء على لسان المتهم الأول، أكدت صحة ذلك، وقالت في التحقيقات إنها كانت على علاقة عاطفية بالمتهم لكنها لم تقم معه علاقة جنسية.

وعقب الانتهاء من تسجيل اعترافات الزوجة وعشيقها حول ملابسات الجريمة أصدرت المحكمة قرارها بتجديد حبسهما لمدة 15 يوما على ذمة القضية.

وجاء في تحريات وتحقيقات المباحث، التي أشرف عليها اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لامن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث البدرشين والعياط، أن الزوجة المنسوب إليها تهمة القتل العمد كانت متزوجة من الضحية منذ أكثر من 5 سنوات ولديهما طفلة عمرها 3 سنوات، وكانت نائمة في غرفتها أثناء تنفيذ المتهمين للجريمة.

وأضافت التحريات أن الشاب العشيق المنسوب إليه تهمة القتل العمد أيضا للزوج، كان على علاقة صداقة مع الضحية، وكان يتردد عليه في المنزل منذ عام ونصف، وأثناء ذلك ارتبط عاطفيا بزوجة صديقه، ووقع بينهما علاقة محرمة.

ثم نتحول لقصة اخري مفزعة هزت الراي العام :

هربت فتاة، تبلغ من العمر 22 عاما، من بيت زوجها بسبب كثرة المشاكل معه ومع عائلته، وظنت أنها ستجد حياة أفضل مما تعيشها عندما تترك المنزل، ولكن سوء حظها جعلها تتعرف على مجرم اعتدى عليها.

ووفقا لمواقع إعلام مصرية، فإن الضحية استقلت القطار من القاهرة فتعرف عليها أحدهم وعلم ما تمر به من مشاكل، فقال لها إنه سيساعدها لأن صاحبه محام، ولكنه غدر بها حيث استدرجها إلى شقة صديقه بحجة أنه المحامي ثم اغتصبها.

وبعد ذلك ذهبت الضحية لقسم الجيزة لتروي مأساتها لأحد الضباط قائلة: “كذب عليّ وقال لي إنه سيساعدني، وعندما وصلت لشقة صديقه أدخلني غرفة وأغلق الباب بإحكام وأمرني بخلع ملابسي فصرخت حتى يبتعد عني، فأشهر في وجهي مطواة وهددنني بالقتل”.

فاصطحب الضابط الضحية حتى تتعرف على منزل مغتصبها، وبالفعل تعرفت على المنزل وتم القبض على الجاني الذي يدعى “مرسي”، ويبلغ من العمر 52 سنة وصديقه “سعيد” 60 سنة، وتم العثور على مقتنيات الشابة في المنزل.

ثم نتحول لقصة أكثر غرابة:

أغلقت جميع الأبواب فى وجهها، بعدما هربت من تحرش والدها وعمها بها، لم تجد أمامها سوى الشارع، الذى تعلمت منه تعاطى المخدرات والدعارة، آية فتاة لم تتجاوز العقد الثانى من عمرها، ولدت لأسرة فككها انفصال والدتها عن أبيها وهى بنت عام واحد؛ لتعيش مع أمها حتى بلغت سنواتها الخمس الأولى، فردتها أمها إلى حضانة أبيها مرة أخرى لتتزوج بآخر.

وفى بيت أبيها تولت جدتها رعايتها، فأخرجتها من المدرسة قبل إتمامها المرحلة الابتدائية؛ لتتولى أعمال تنظيف المنزل، وخلال هذه الفترة تعلمت تعاطى المخدرات على يد عمتها، تعاطت أغلب الأنواع، أبتريل وترامادول، حتى تطور الأمر إلى شرب الخمور والسجائر، التى لم تستطع التعافى منها حتى الآن.

كان قرار تركها المنزل أبيها المدمن والمسجل خطرًا بمنطقة حلوان وشهرته نبيل الخواجة هو بداية رحلتها مع الشارع، الذى قادها فيما بعد إلى الزواج العرفى أكثر من مرة وبعد ذلك العمل فى بيوت الدعارة، تبرر آية تركها المنزل بتأكيدها أنها فوجئت بوالدها يحاول الاعتداء عليها جنسيًا أثناء وقوعه تحت تأثير المخدرات، بعد فشل عمها فى الوصول إلى جسدها، فهربت خوفًا منهما.

وتابعت: توجهت بعد ذلك إلى منزل أمى، التى تزوجت من أمين شرطة ولم تبلغه أنى ابنتها وادعت أننى شقيقتها، وحاولت التخلص منى بتزويجى إلى رجل عمره 41 عاماً؛ لأنها كانت تغار منى على زوجها، ولكنى هربت قبل عقد القران من منزل والدتى أيضًا، لتبدأ رحلة عذابى مع الشارع، حيث تعرفت إلى بائع متجول يدعى «هارون»، فساعدنى وأعطانى بضاعة لأبيعها وأكسب قوت يومى، وحتى هذه اللحظة كانت حياتى عادية.

وتعرفت فيما بعد إلى بائعة متجولة تدعى «أم نهلة»، ساعدتنى وعاملتنى كابنتها، إلى أن طلبت منها صديقتها التى تعرفت عليها بالشارع أن تذهبا لسيدة تقرأ الفنجان، فدعانى الفضول للذهاب، وكانت هذه السيدة نقطة تحول فى حياتى، وتدعى «أنهار»، عرضت هذه السيدة علىّ العمل معها فى الدعارة بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، وبالفعل عملت معها لمدة ثلاثة شهور، قبل أن يتم القبض عليها، وبعد القبض على «أنهار» ذاع صيتى بالمنطقة.

وأضافت: اضطرتنى الظروف إلى أن أدفع مقابل عيشى فى بيت يؤوينى، فكان كل من يعرض على الجلوس معه يريد مقابل ذلك، وكنت أدفع المقابل، فلم أسلم من أبى وعمى، وكان من الطبيعى ألا أسلم من الغرباء وكلاب الشوارع، تقبلت ذلك وتعايشت معه، وبعت جسدى لأى مشترٍ، وتعرضت للعديد من المواقف التى كادت تقتلنى، فعندما طلبت صديقتى منى مبلغا ماليا، طلبت منها أن تنتظرنى فى مكان ما، وأن تصف لى ما ترتديه لأتعرف عليها، وبالفعل ذهبت للمكان المتفق عليه، إلا أننى فوجئت بشاب مسجل يتهمنى بسرقت تليفونه المحمول، وقام بركلى وضربى بآلة حادة على رأسى وكدت أن أموت لولا تدخل صاحب مقهى أنقذها منه.

وتزوجت آية ثلاث مرات عرفياً، إلى أن تعرفت إلى شاب أثناء عملها فى بنها، وعرض عليها العدول عن هذا الطريق النجس، خاصة بعدما ذاع صيتها فى مدينة بنها والمنوفية بأنها تعمل فى الدعارة، وطلب منها الزواج ليبدأ معها حياة جديدة، أرادت هى الزواج بطريقة رسمية، إلا أن بطاقة الرقم القومى الخاصة بها والتى كسرها أبوها قبل هروبها من بيته حالت دون ذلك، خاصة أنها لم تتمكن من استخراج بدل فاقد لها، فاضطرت إلى توقيع عقد زواج عرفى بينهما حتى يتسنى لها البدء من جديد بعيداً عن حياتها السابقة بعد أن لفظها أبوها وأمها.