كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - على لطفي يحرس مرمى الأهلي أمام النجوم

على لطفي

استقر محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى، على الدفع بـ على لطفى فى حراسة مرمى الفريق أساسياً خلال مباراة النجوم، المُقرر لها السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد السلام والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة للدورى.

ورغم ضم الثنائى محمد الشناوى وعلى لطفى لقائمة الفريق فى مباراة النجوم إلا أن محمد يوسف سيدفع بعلى لطفى أساسياً في لقاء الليلة، وسيرفض الدفع بمحمد الشناوى باعتبار أن الأخير عائد من إصابة لمدة طويلة كانت عبارة عن شد فى العضلة الضامة.

وخرج شريف إكرامى من قائمة الأهلي لمباراة النجوم بسبب معاناته من إصابة بإجهاد عام، وفضّل الجهاز الفنى إراحة إكرامي وتجهيزه لرحلة أثيوبيا حيث سيلعب الأهلي مع جيما الإثيوبى الجمعة المقبل بملعب الأخير فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.