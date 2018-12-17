كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - في عيد ميلادها ..محطات في حياه شبيهة الأم المصرية "عبله كامل"

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة عبلة كامل والتي ولدت 17 سبتمبر 1960 ، فقد أكملت اليوم عامها الـ58 . عبلة كامل بدأت مشوارها الفني عام 1985 وشاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية المميزة، أبرزها مسلسل لن أعيش في جلباب ابي وسلسال الدم وفيلم التعويذة واللمبي وفيلم خالتي فرنسا. ونسعرض لمتابعيها أبرز أغاني عبلة كامل في الأفلام: - ما تصلوا على نبينا يا ساتر أستر ماما هنا الصبر طيب وما لا يعرفه الكثير أن عبلة كامل تزوجت مرتين الأولى من المخرج أحمد كمال وانفصلت عنه بعد أن أنجبت بنتين منه ثم تزوجت من محمود الجندي عام 2003 وانفصلت عنه عام 2005.

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