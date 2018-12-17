كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - اتحاد آبل وسامسونج لتصنعان آيفون الجديد

ذكرت تقارير، أن شركتي آبل وسامسونج ستوحدان جهودهما لتصنيع هاتف ذكي متطور جديد، بالرغم من المنافسة السوقية والقضائية القوية بينهما.

وبحسب سكاى نيوز، فالشراكة بين الشركتين الكورية الجنوبية والأميركية، قد ترتقي إلى مستوى أعلى من مجرد تصنيع بعض الأجزاء.

وزعم موقع "إي تي نيوز" الكوري الجنوبي أن هاتف آيفون المقبل سيحمل شاشات من سامسونغ يطلق عليها اسم "واي أوكتا" Y-OCTA، وهذه الشاشات أكثر نحافة وأخف وزنا وأرخص ثمنا من شاشات أوليد الحالية.

وكانت آبل، قد تعرضت لانتقادات مؤخرا بسبب أسعار أجهزتها الحديثة مثل "آيفون أكس"، الذي يقدر سعر الجهاز الأساسي منه بحوالي 1260 دولارا، وبالتالي فهو يعتبر أغلى ثمنا من نظرائها من الهواتف الذكية.

وإذا تمكنت آبل فعلا من خفض سعر أجهزتها، فإنها ستحقق تقدما كبيرا على صعيد المبيعات لهذه الهواتف الذكية.