كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - طقس الثلاثاء معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد معتدل على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 21 والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 21 والصغرى 12، وسوهاج العظمى 20 والصغرى 08، وقنا العظمى 21 والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 والصغرى 11.