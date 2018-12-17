كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - استلام 200 قطعة أثرية صينية هدية لمتحف أمريكي

تسلم متحف الفن الرفيع في بوسطن هدية مكونة من 200 قطع فنية صينية قديمة ظلت مملوكة لعائلة واحدة على مدار ستة أجيال.

وبحسب سكاى نيوز، قدمها وان- جو إتش سي وينج، وهي الأكبر والأعظم من بين هدايا الفنون الصينية في تاريخ المتاحف، ومكونة من 130 لوحة، و31 مخطوط، و18 عمل فني بالحبر، و4 قطع نسيج تعود كلها إلى فترة تمتد على مدار 13 قرنا و5 أسر إمبراطورية حاكمة.

يذكر أن وينج أحد أكثر أصحاب المقتنيات احتراما وخبرة ومعرفة باللوحات والفنون الصينية في العالم. وكان جده الأكبر بدأ في اقتناء هذه المجموعة خلال القرن التاسع عشر.

ومن المفترض أن تعرض قطع من المجموعة بالمتحف خلال الخريف المقبل.