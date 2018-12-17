كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - والد ميجان ميركل يخاطب الملكة - عايز أطمن على بنتى

قال والد ميجان ماركل زوجة الأمير هاري حفيد إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، اليوم الإثنين، إنه يأمل أن تتدخل الملكة لإعادة تواصله مع ابنته.

وأضاف توماس ماركل للملكة إليزابيث في مقابلة بثتها قناة (آي.تي.في) التليفزيونية: "أقدر أي شيء يمكنها القيام به أعتقد أنها تريد حل المشكلات العائلية".

وتابع :"الأسر، سواء كانت ملكية أم لا، متشابهة ويجب أن تظل مترابطة خاصة في وقت عيد الميلاد".

وقال ماركل، إن ميجان لم ترسل له بطاقة معايدة بمناسبة عيد الميلاد وإنه يأمل أن يتمكن هو وابنته في وقت ما من إعادة بناء علاقتهما.

وأضاف: "كل ما يمكنني قوله هو أنني هنا، وهي تعلم، وحاولت الاتصال بها وأحتاج أن تسعى إليَّ.. أحبها جدا.. أحب ابنتي جدا ويتعين أن تعرف هي ذلك"، ولم يرد قصر كينزنجتون على طلب المقابلة.