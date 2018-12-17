كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - الإفتاء: المعاصي والكبائر لا تنفي صفة الإسلام والخيرية عن مجتمعاتنا

قالت دار الإفتاء المصرية، إن مجتمعاتنا وأوطاننا هي مجتمعات التوحيد والإيمان وموطن الإسلام وشعائر الدين وصور العبادات والصلوات وظهور معالم الشريعة والقيم والأخلاق وأعمال الخير والتكافل والتضامن والقوب الطيبة.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها المكان الذي تعيش فيه أمتنا الإسلامية، التي هي خير أمة بنص القرآن الكريم، فقال الله تعالى: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» الآية 110 من سورة آل عمران، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نُكْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أُمَّةً، نَحْنُ آخِرُهَا وَخَيْرُهَا».

وأكدت أنه لا شرك في أمتنا، ولا جاهلية في مجتمعاتنا، وعلى ذلك فصفة الخيرية والهدى هي صفة مجتمعاتنا وسمة حياتنا ، وما تدعيه جماعات البغي والإرهاب وتيارات التشدد من رمي مجتمعاتنا وحياتنا بالجاهلية والبعد عن الدين والتفلت منه ، إنما هو منهج الخوارج المارقين المعتدين الذين يهدرون حرمة «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

واستشهدت بما قال عنهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يقتلون أهل الإسلام»، وقال عنهم صلوات الله وسلامه عليه: «يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ »، منوهة بأن صفة الجاهلية في الكتاب والسُنة لا تطلق إلا على فترة ما قبل البعثة المحمدية، والمعاصي والكبائر لا تنفي صفة الإسلام عن المجتمعات وذلك بإجماع علماء الأمة عبر القرون.