كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، اليوم الإثنين، وتراوحت أسعار الطماطم من 1.50 إلى 4.25 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 6.25 جنيهات، والبصل من 3 إلى 5.5 جنيهات.

ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 12 جنيهًا، والفاصوليا بـ9 جنيهات، والفلفل الرومي بـ5 جنيهات، والثوم بـ15 جنيهًا، واللفت بـ130 قرشًا، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار 4 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والفلفل الألوان بـ17 جنيهًا، والبسلة بـ12 جنيهًا، والسبانخ بـ 5 جنيهات.

وفيما يتعلق بالفاكهة، فسجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 14 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 10 إلى 18 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البرتقال البلدي 4.50 جنيهات، والبرتقال السكري 5 جنيهات، والليمون الحلو 8 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4.50 جنيهات، والليمون البلدي بـ8 جنيهات، واليوسفي 6 جنيهات.

وسجل الجريب فروت 6 جنيهات، والجوافة 7 جنيهات، والرمان بـ10 جنيهات، والفراولة من 7 إلى 11 جنيهًا، والكانتلوب من 5 إلى 7 جنيهات.