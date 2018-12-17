كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - البنك المركزى يطرح سندات خزانة بـ1.25 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 1.25 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأوضح البنك المركزى أن قيمة الطرح الأول تبلغ 750 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثانى 500 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.

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