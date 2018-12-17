كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - البرلمان: حملة مش لوحدك كلنا معاك تنفذ توجيهات الرئيس السيسي

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ورئيس حزب الحرية، إن حملة «مش لوحدك.. كلنا معاك»، التي تم إطلاقها من سوهاج مستمرة في دعم الوطن والمواطن ولن يقتصر دورها على العمل السياسي فقط.

وأضاف رئيس حزب الحرية، في بيان، اليوم الاثنين، أن العمل الحزبي والسياسي لا يقتصر على الانتخابات والندوات، لكن لا بد أن يكون هناك دور للأحزاب السياسية في مساندة الدولة من خلال المشاركة فى تخفيف أعباء المواطن، ومن هذا المنطلق تم إطلاق الحملة لتوزيع 100 ألف بطانية فى 15 محافظة، بدأت بمحافظة سوهاج بتوزيع 10 آلاف بطانية ويتم استكمالها اليوم فى محافظة الدقهلية وتوزيع 5 آلاف بطانية أخرى.

وتابع "حسب الله"، أنه يشارك في الحملة أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، النائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان والدكتور محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية، والمهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان السابق، بالإضافة إلى نواب رئيس الحزب اللواء حسن ناجي، والنائب طلعت القواس، والنائب جمال العقبى أمين العمال بالحزب، وأحمد عبيه الأمين العام للحزب بالدقهلية.