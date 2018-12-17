كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - أحمد فهمي يبدأ جلسات عمل فيلمه الجديد

يعقد الفنان أحمد فهمي، جلسات عمل حتى ينضم إليه الفنان أحمد عز من أجل البدء في تصوير فيلمهما الجديد "العارف"، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.

وقرر المخرج البدء فى تصوير العمل يوم 25 ديسمبر الحالى على أن يتم عرضه خلال عام 2019.

وآخر اعمال الفنان احمد فهمى فيلم "الكويسين" الذى شاركه فيه البطولة شيرين رضا وحسين فهمي وتأليف أيمن وتار.