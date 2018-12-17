بالصور| درة توجه رسالة "بالبُرنس" عبر "إنستجرام": لا أحد يعرف ما مررت به

تتميز الفنانة التونسية درة بإطلالاتها التي تُسحر القلوب من خلال التدقيق في اختيار الفساتين التي تظهر بها في المناسبات والمهرجانات المختلفة، فيعتبرها البعض رمزًا وأيقونة للجمال والأنوثة، وتعتبر من الفنانات المتألقات والناشطات على "السوشيال ميديا" وخاصة موقع "إنستجرام".

ونشرت درة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا لها من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، مرتدية"بُرنس"، وعلقت على الصورة باللغة الإنجليزية قائلةً: "لا أحد لديه الحق في الحكم عليك لأن لا أحد يعرف ما مررت به ربما سمع قصصًا لكنه لم يشعر بما تشعر به في قلبك.

ولقيت الصور إعجاب متابعيها ومحبيها فور نشرها للصور، وتفاعل معها معجبيها ومحبيها مشيدين بأنوثتها ورقتها.

وعلقت إحدي المعجبات قائلةً:"انتي جميلة وروحك جميلة ربنا يحميكي ويحفظك وين ماتروحي يا أغلى الناس وأحلى الناس وكل الناس".

ومازحها أخر قائلاً: "هو انتي كدة صاحية من النوم ولا واخدة شاور".

وتغزل أخر بها قائلاً: "شبه شريهان جدًا في الصور دي".

يذكر أن درة تعاقدت على بطولة مسلسل "الحرملك" مع شركة "كلاكيت ميديا"، أول أمس السبت، ويعد المسلسل الأضخم في تاريخ الدراما السورية ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وتلعب درة دور شخصية "حنة"، إحدى سيدات الحرملك التي تلعب دورا هاما في تغيير شؤون القصر.

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