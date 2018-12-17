سيدة تتهم زوجها "المليونير" بعدم الإنفاق عليها.. والمحكمة تمكنها من فيلا بـ15 مليون جنيه

بعد 18 عامًا من زواج أثمر عن 3 أولاد، لجأت ربة منزل إلى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة للخلاص من زوجها "المليونير"، واتهمته بالتنصل من الإنفاق عليها وأبناءها، فحجزت المحكمة دعوى الطلاق لجلسة 26 ديسمبر الجاري للحكم، وقضت في حكم آخر، بتمكينها من استلام فيلا تُقدر بـ15 مليون جنيه في القاهرة الجديدة.

دعاوى النفقة والطلاق التي أقامها الدكتور ماهر مقار أنطون، محامي ربة المنزل "ر. أ"، اتهمت الزوج المليونير، "م. أ"، معلم، بعدم الإنفاق على منزله، ما اضطر موكلته للجوء إلى المحكمة.

وفي قضية النفقة، قضت المحكمة بإلزام الزوج بدفع 6 آلاف جنيه شهريا نفقة للزوجة والأبناء، بعدما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أن الزوج "ميسور الحال"، ويمتلك شركة برأس مال 5 ملايين جنيه، وأسهم في شركة أخرى تُقدر بـ 3 ملايين جنيه، فضلا عن عدد من الفيلات بالقاهرة الجديدة.

وأضافت التحريات، أن أبناء الزوج يتلقون تعليمهم في مدارس دولية، فيما لم تحدد دخل المُدعى عليه كونه متغير.

وتقدم المحامي مقار، باستئناف على حكم النفقة الذي لم تبت فيه محكمة مُستأنف الأسرة.

وحررت الزوجة محضرا ضد زوجها، قالت فيه إنها متضررة من استبعادها من مسكن الزوجية، على الرغم من أنها حاضنة لأطفال من زوجها، وأضافت أنها تقيم بالفيلا موضوع النزاع طالبة التمكين منها، فيما قدم محاميها ما يدل على أن الزوجة كانت تقيم بالفيلا المتنازع عليها، وقرر المحامي العام الأول لنيابات الأسرة بتمكين الزوجة من الفيلا.

فيما حددت المحكمة، جلسة 26 ديسمبر الجاري، كموعد للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من الزوجة ضد زوجها، للحصول على حكم بالطلاق، فيما جرى تنفيذ حكم تسليم الفيلا للزوجة مساء أمس الأحد.

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