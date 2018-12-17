"الأمومة والطفولة": تلقينا 2500 شكوى من أمهات أطفال بسبب "التنمر"

قال الدكتور أكرم الزيات، مدير إدارة الحماية بالمركز القومي للأمومة والطفولة، إننا نعمل على حماية الطفل المصري من خلال 27 لجنة عامة موجودة برئاسة كل محافظ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى اللجان الفرعية على مستوى الأحياء، لحماية الأطفال من "التنمر"، مضيفا أنهم تلقوا ما يقرب من 2500 مكالمة من أمهات وأطفال منذ بدأ الحملة.

وأضاف الزيات، من خلال برنامج "صباح البلد"، المعروض على قناة "صدى البلد"، أن هناك إجراءات يجب اتباعها عند تعرض أي طفل للتنمر داخل المدارس، من أبرزها الاتصال فورا بخط نجدة الطفل 16100.

كما أوضح أن الأمهات أصبحن تشتكين من تغير في سلوكيات الأطفال، ويؤكدون أنهم أصبحوا دائمي ضرب أشقائهم الصغار أو تعمد التعامل بعنف وتكسير المنقولات في المنزل، أصبحنا نقدم المشورة من خلال وحدتي الدعم النفسي للأطفال والأهالي.

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