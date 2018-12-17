"الناظر" ينصح بعدم استخدام بودرة "جونسون" للأطفال: "ننتظر تقرير إثبات تسببها في السرطان"

تناول الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأمر الخاص ببودرة الأطفال چونسون "بودرة التلك"، والذي ذكره تقره لوكالة الأنباء "رويترز"، أبرز أن الشركة تستخدم مادة الأسبستوس أو الحرير الصخري، ضمن مكونات بودرة الأطفال الخاصة لها منذ عام 1971 إلى 2000، وهي مسببة لأنواع عديدة من السرطان، وفق التقرير.

وقال الناظر: "أوضح الآتي، أن هناك تقريرًا يشير إلي احتواء هذه البودرة علي مادة الأسبستوس الخطيرة، وبالتالي هناك خطورة على الأطفال من استعمالها".

وتابع الناظر، أن التقرير لم يتطرق إلى "شامبو جونسون"، لأنه لا يحتوي على تلك المادة".

ونصح الناظر الأمهات "بعدم استخدام البودرة حتى يخرج تقرير نهائي من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية بخصوص هذا الموضوع، أما الشامبو فلا يوجد أي مشكلة من استعماله".

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