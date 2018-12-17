ما حكم الشرع في الزوجة التي تُسيء معاملة زوجها.. "الإفتاء" تجيب

رغم معاناة الكثير من السيدات من معاملات أزواجهنّ، وتعرضهنّ لشتى أنواع العُنف على أيديهنّ، إلا أن هُناك فئة أخرى، قد تُسيء مُعاملة شريكهنّ أيضًا بأفعالهنّ وتصرفاتهنّ، الأمر الذي يؤدي لتفاقم المشكلات بينهم.

وأرسل أحد الأزواج، سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإليكترونية، تضمن الآتي: "ما حكم الشرع في الزوجة المتبرجة التي لا تؤدي الصلاة وتفشي أسرار زوجها وتتعمد تشويه صورته أمام أسرتها وتسيء تعاملها معه في كل الأمور، وكان الزوج قد أقسم ألا يعود إلى المنزل إلا في حالة التزام زوجته وتدينها وطاعتها وعدم إفشاء أسرار بيتها، فهل في استمرارها مبرر للطلاق، مع العلم بوجود طفلتين الأولى خمس سنوات والثانية ثلاث سنوات؟".

وفي هذا السياق، أوضح الشيخ علي جمعة محمد، أنه يجب على الزوج أولًا السعى في إصلاح زوجته قبل أن يأخذ قرارًا بالانفصال عنها وفراقها؛ حتى لا يندم على تضييع فرصة كانت سانحة لإصلاحها، وعليه أن يتلطف في النصيحة ويسوقها برفق، فإنه راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمسؤولية تحتاج إلى رجولة وتحمل وصبر ومعاناة، وعليه الاستعانة بالدعاء وصلاة الحاجة وكثرة الذكر والاستغفار.

وأضاف "جمعة": "ومن ثم عليه الاستعانة بمن ينصحها وبمن تقبل امرأته نصحهم، فإن وجد استجابة منها وتقدما في حالها فليحمد الله تعالى على هدايته وتوفيقه، وليكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإلا فإذا استحالت العِشرة بينهما استخار الله تعالى في طلاقها وسرحها سراحًا جميلًا".

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