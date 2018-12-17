كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:13 صباحاً - شيكابالا في الاتحاد السكندرى 6 أشهر بـ 2.5 مليون جنيه

شيكابالا

أتفق محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، مع مسئولى نادى الاتحاد السكندرى، على تفاصيل انتقاله لصفوف زعيم الثغر لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى المقبل، بعد استقراره بشكل نهائى على فسخ عقد إعارته لنادى أبولون سميرنى اليونانى عقب قضاء شهور قليلة فى صفوف الأخير، وينص عقد إعارة شيكابالا لنادى أبولون اليونانى على أحقية الفهد الأسمر فى فسخ العقد تلقائيا عقب مرور 6 شهور من تاريخ التوقيع واستقر اللاعب على انتهاء تجربته مع النادى اليونانى خلال الميركاتو الشتوى المقبل لعدم تحقيق طموحاته .

وشهدت الساعات الماضية فتح مسئولو الاتحاد السكندرى، اتصالات مكثفة مع شيكابالا لإقناعه بالانضمام لصفوف زعيم الثغر خلال الميركاتو الشتوى المقبل، ووافق الفهد الأسمر على العرض السكندى بعد استقراره على فسخ عقده مع ناديه الحالى .

وتضمن اتفاق شيكابالا مع الاتحاد السكندرى على تقاضى الأباتشى 2.5 مليون جنيه خلال فترة الإعارة لمدة 6 شهور مقبلة قبل عودته للزمالك مطلع الموسم الجديد، وكشف مصدر مطلع أن موافقة النادى الأبيض على انتقال اللاعب لزعيم الثغر ستكون أدبية فقط خاصة أنه تمت الموافقة على إعارته لمدة موسم كامل مطلع الموسم الحالى .

ويصل شيكابالا إلى القاهرة يوم 24 ديسمبر الجارى، بعد خوض فريقه آخر مبارياته بالدورى اليونانى يوم 23 من الشهر الحالى أمام لاميا قبل انطلاق أجازة نصف العام للاحتفال بأعياد الكريسماس حيث سيشهد اللقاء المذكور الظهور الأخير للفهد الأسمر مع فريقه الحالى قبل فسخ الإعارة وفور وصوله سيعقد جلسة أخيرة مع مسئولو الاتحاد السكندرى لتوقيع العقود بشكل رسمى .