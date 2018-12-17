كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:13 صباحاً - اتفرج.. ليدو يستعرض حال الطلاب : " مش عايز اروح الدرس"

نشر ليدو علي صفحته الشخصية علي الفيس بوك مقطع فيديو يستعرض حال الطلاب لما يكونوا مش عايزين يروحوا الدرس. ظهر ليدو في هذا الفيديو يشتكي لوالدته بأنه لن يذهب الي الدرس لان المدرس يعامله معاملة سيئة ، علي عكس باقي المدرسين. حيث انه يدخل الدرس يبدأ بالزعيق والضرب ، ويتعامل مع اولياء الامور بشكل حسن ليكسب ودهم فقط. ولكن والدته لم تقتنع بكلامة وقالت له انه سيذهب الي الدرس علي اي حال. شاهد الفديو..

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