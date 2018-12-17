كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:13 صباحاً - بلتون تتوقع إرتفاع سهم ابن سينا فارما ونمو سنوى للأرباح 28 بالمائة

أصدر قسم البحوث بمؤسسة بلتون المالية تقريرا حول " مراجعة القيمة العادلة " لشركة ابن سينا فارما ، جاء فيه :

رفعنا تقديراتنا للقيمة العادلة لشركة ابن سينا فارما إلى 16.50 جنيه/ للسهم (مقارنة بـ 13.60 جنيه للسهم) مع تأكيد التوصية بالشراء وارتفاع محتمل بنسبة 63%. جاءت مراجعة القيمة العادلة بدعم من:

I) زيادة توقعات الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنسبة 4% (مقارنة بتوقعاتنا السابقة) خلال الفترة من 2018-2022، نظراً لاكتساب شركة ابن سينا فارما حصة سوقية بنحو أسرع (+1 نقطة مئوية متوقعة سنوياً خلال الفترة من 2018-2022) من مستويات أعلى من التوقعات (20.6% في 2018 متوقعة مقابل توقعاتنا السابقة عند 19.6%)؛

II) مد نموذج التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة خمسة أعوام جديدة حيث نتوقع تراجع نمو التدفق النقدي الحر تدريجياً إلى 7.0% على أساس سنوي ليصبح أكثر ملاءمة لاكتساب ابن سينا فارما مزيد من النمو؛

III) استخدام متوسط مرجح نهائي أعلى لتكلفة رأس المال. نفضل الاستثمار في قطاع الأدوية ومستحضرات العناية الشخصية ذو احتمالات النمو في مصر من خلال شركات التوزيع أكثر من شركات التصنيع:

تعتبر شركة ابن سينا فارما أسرع شركات توزيع الأدوية ومستحضرات العناية الشخصية في مصر نمواً (حيث ضاعفت حصتها السوقية منذ عام 2012) وهي تتعامل مع 92% من المنتجات المتداولة بالسوق وتقوم بتوزيعها (من حيث القيمة) بخلاف الشركات المصنعة، التي تمتلك أكبرها حصة سوقية 8%. نتوقع استفادة ابن سينا فارما من المؤشرات القوية للقطاع ومن تصميم إدارة الشركة على الاستثمار في النمو، مما سيقود الشركة نحو الاستحواذ على حصة سوقية إضافية (+4-5 نقاط مئوية)، لتبلغ 25% بحلول عام 2022 مقارنة بـ 20% حالياً. كما سيؤدي لنمو سنوي مركب لصافي المبيعات والربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب والأرباح الرئيسية (2018-2022) بنسب 20% و25% و 28% على التوالي. يٌتداول سهم شركة ابن سينا فارما بمضاعف ربحية ومضاعف منشأة إلى الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب متوقعين لعام 2019 عند 19.3مرة و 11.1 مرة، مما يتفق مع متوسط مضاعفات مقدمي الرعاية الصحية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 19.1 مرة و 15.0 مرة على التوالي. ومع ذلك، نرى أن سهم ابن سينا فارما من المفترض أن يُتداول بمضاعفات مرتفعة، في ضوء آفاق النمو القوية (حيث يبلغ النمو السنوي المركب لنصيب السهم من الربحية 30% خلال الفترة من (2018-2020) مقارنة بـ 22%) والعائدات (حيث نتوقع عائد على حقوق المساهمين عند 34% (لعام 2019) مقارنة بـ 17% لنظرائها).

السهم يوفر ارتفاع محتمل حتى مع افتراض عدم تغير الحصة السوقية (21%)

إن القيمة العادلة لشركة ابن سينا فارما، حتى مع افتراض استمرار نفس الحصة السوقية 21% خلال الفترة من 2019-2023 (التي بلغت 20.7% في الربع الثالث لعام 2018)، مازالت توفر ارتفاع محتمل يزيد عن 30%، بناءً على افتراضاتنا، مما يشير إلى تداول السهم عند مستويات أقل من قيمته العادلة، في رؤيتنا. وهذا السيناريو غير مرجح في رؤيتنا، نظراً لسجل الشركة الحافل بالإضافة إلى خطتها الحالية للوصول إلى 74 مقراً تشغيلياً بحلول عام 2022، مقارنة بـ 57 حالياً. لم تظهر الشركات المنافسة الأخرى، وتحديدا الشركة المتحدة لتوزيع الأدوية و فارما أوفرسيز، أي علامات على اكتساب حصة سوقية إضافية منذ عام 2011 على الأقل (حيث تستقر حصتهما السوقية عند 33% و 14% على التوالي خلال الفترة من 2011- وحتى أول 10 أشهر من عام 2018). لذلك نتوقع ارتفاع الحصة السوقية لشركة ابن سينا فارما إلى 25% بحلول عام 2022، من خلال اكتساب الحصص السوقية لصغار الموزعين.

نتوقع نمو سنوي مركب للأرباح الأساسية بنسبة 28% (2018-2022) إثر اقتصاديات الحجم الكبير والإدارة الذكية لرأس المال العامل

نتوقع نمو سنوي مركب للأرباح الأساسية بنسبة 28% خلال الفترة من 2018-2022، وذلك إثر:

I) اقتصاديات الحجم الكبير نظراً ارتفاع أحجام الإنتاج مقابل التكاليف الثابتة (التي تمثل 55% من التكاليف التسويقية والعمومية والإدارية)، وذلك حتى مع العمل في قطاع عالي التنظيم (من خلال وزارة الصحة) فيما يتعلق بالأسعار وهوامش الأرباح في كافة المراحل الصناعية والبيعية؛

II) إدارة النقدية بكفاءة.

تمتلك شركة ابن سينا فارما قدرة طبيعية على تحقيق دخل إضافي سواء من خلال:

I) زيادة الاعتماد على المشتريات النقدية من شركات تصنيع الأدوية للحصول على خصومات أعلى (4-5% خصم على المشتريات النقدية) التي تكون عادة مرتفعة عن مصروفات الفائدة على التسهيلات المستخدمة لتمويل هذه المشتريات؛

أو II) خفض المشتريات النقدية، مما ينتج عنه انخفاض هامش مجمل الربح ولكن ارتفاع هامش صافي الربح نظراً لقلة الاعتماد على التسهيلات الائتمانية (ومن ثم انخفاض مصروفات الفائدة).

الشركة تعمل بقطاع مركز بين عدد قليل من الشركات مع نسبة نمو مرتفعة بالقطاع

ارتفعت مبيعات التجزئة بسوق الأدوية ومستحضرات العناية الشخصية (التي تمثل مبيعات الصيدليات فقط) بمعدل سنوي مركب 17% خلال الفترة من 2012-2017. نتوقع استمرار النمو القوي لمبيعات سوق التجزئة، بنسبة 16% (2018-2022) وذلك بدعم من: I) النمو السنوي المركب الطبيعي بنسبة 8% (2018-2022) في متوسط سعر العبوة بالسوق بدعم من تقديم أدوية جديدة باستمرار بنقاط سعر أعلى والتخلص تدريجياً من الأدوية القديمة منخفصة الأسعار؛ II) ارتفاع العدد المتوقع للمنتجات المباعة في 2018 (+11% على أساس سنوي في 9 أشهر من 2018)- والمقرر استمراره بمتوسط 7% سنوياً. نشير إلى أن شركة ابن سينا فراما تتمتع بقدرة قوية على التفاوض حيث تعمل في بقطاع مركز مع منافسة محددة بين 3 شركات فقط، حيث تستحوذ أكبر ثلاث شركات عاملة فيه على حصة سوقية مجمعة 70%، بخلاف شركات تصنيع الأدوية والصيدليات التي تعمل في بقطاع ملئ بالمنافسة.

ISPH EY، سعر السوق: 10.11 جنيه، القيمة العادلة: 16.50 جنيه، التوصية: شراء