كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:13 صباحاً - تعرف على برنامج عمل الرئيس السيسي في فيينا اليوم

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الإثنين بقصر هوفبورج الرئاسي في فيينا مباحثات مع رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية.

كما يعقد الرئيس السيسي ظهر اليوم قمة مع المستشار النمساوى سباستيان كيرتز بمقر المستشارية بوسط فيينا لبحث دعم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي والمستشار النمساوى مؤتمرا صحفيا عقب مباحثاتهما.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية لمدة ٤ أيام وذلك للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، وكان في استقباله لدى وصوله المطار وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل.

ويرافق السيسي وفد مصري رفيع المستوى يضم كلا من سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة واللواء مصطفى شريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية واللواء محسن عبد النبي مدير مكتب رئيس الجمهورية والسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

تأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

ويشارك السيسي في أعمال المنتدى من التقدير لدور ومكانة مصر الأفريقية والإقليمية، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل ٢٠١٩، حيث من المقرر أن تتناول كلمة الرئيس خلال المنتدى رؤية مصر نحو دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا.

وعلى الجانب الثنائي بين مصر والنمسا، فإن زيارة الرئيس للنمسا ستتضمن عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوي، فضلًا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمي، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.