كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:13 صباحاً - فيتات دار العجوزة يقدمن عرض رقص بانتوميم في المركز الفرنسي

كتب - محمود عبد العال

شاركت دار فتيات العجوزة والتابعة لبرنامج حماية الاطفال بلامأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ، في ملتقي الفنون الادائية والذي نظمته منظمة ساموسيسيال – مصر وبمشاركة عدد من الجمعيات الاهلية العاملة في مجال حماية الاطفال بلامأوي.

قدمت دار فتيات العجوزة عرضيين فنيين الاول وهو عبارة عرض بانتومايم مدته 9 دقائق والثاني عرض رقص معاصر ومدته 15 دقيقة قام بتدريب الفتيات مدرب متخصص عمل تجهيز الفتيات وتدريبهن من خلال بروفات مكثفة استمرت لمدة 3 اشهر متواصلة.

وتسعي وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني مثل منظمة ساموسيسيال – مصر وهي منظمة متخصصة في مجال حماية ورعاية اطفال الشوارع الي تعديل سلوك الفتيات وتنمية مهاراتهم من خلال الفن وخلق نماذج ايجابية من الفتيات وابراز الطاقات الايجابية لدي الفتيات ورفع قيمة الذات لدي الفتيات وبناء الانسان من خلال الانشطة الفنية.

