كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:13 صباحاً - روبن هود يظهر فى هونج كونج - ألقى الدولارات فى الشارع ليحصل عليها الغلابة فأعتقلوه

أمطرت السماء أوراقا نقدية من فئة 100 دولار فى أحد شوارع هونج كونج، وفقا لفيديو نشرته قناة "روسيا اليوم" .

وذكر موقع القناة، أنه بمحيط أحد مراكز التسوق فى منطقة "شامشوي بو" لتجارة الذهب، أقدم شاب يبلغ من العمر 24 عاما على إلقاء أوراق النقود على المارة من أعلى سطح أحد المبانى الشاهقة.

وأدى ذلك لتعطل حركة المرور، حيث أوقف العديد من السائقين سياراتهم وسط الطريق وهرعوا مع المارة لجمع الأوراق النقدية، بينما قام أشخاص آخرون بالتقاط هواتفهم وتوثيق تلك اللحظات غير المعتادة رؤيتها.

فى غضون ذلك، ألقت الشرطة، أمس الأحد، القبض على صاحب هذه "المبادرة" الشاب، وونغ تشينغ-كيت، المعروف على الإنترنت باسم "السيد الشاب صاحب العملة"، بتهمة التسبب باضطرابات فى مكان عام.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشاب يحقق أرباحا قياسية فى تجارة البيتكوين، وهو يسمى عمله هذا بـ"أخذ المال من الأغنياء وتوزيعه على الفقراء".