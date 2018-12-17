كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:13 صباحاً - فيديو.. القلب يوشك علي التوقف عند العطس

تداول رواد الفيس بوك مقطع فيديو يستعرض ما يحدث لاجسامنا عن العطس. يعطس الانسان للتخلص من المواد التي تهيج الانف ، هي عملية تحدث بشكل غير ايرادي . وعندما يعطس الشخص تنطلق من فمه حوالي 100 الف حرثومة بسرعة 100 ميل في الساعة ، وتحتاج الي طاقة كبيرة لإخراجها. مما يؤدي الي توقف جميع وظائف الجسم عن العمل ، بما فيها القلب خلال اجزاء من الثانية. شاهد الفيديو..

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