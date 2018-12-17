كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:13 صباحاً - ألسن عين شمس تبحث سبل تطبيق الخدمات الالكترونية في الكلية

علا حسنين

عقدت أ.د.سلوى رشاد وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث إجتماعا موسعا مع د. هاني شاكر مدير المكتبة الرقمية بالجامعة ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية التربية النوعية والمسؤول عن تطبيق الخدمات الالكترونية الخاصة بكلية التربية النوعية على جميع كليات جامعة عين شمس، د.أحمد السداوي المدرس المساعد بقسم المكتبات بكلية الأداب، و فريق العمل بوحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية برئاسة د.أحمد مراد مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية ، بهدف التعرف علي أهم الخدمات التكنولوجية التي توفرها وحدة المكتبة الرقمية للكلية.

حيث استعرض د.هاني شاكر عدد من البرمجيات التي توفرها الوحدة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و الطلاب بالكلية، موضحًا أن تلك البرمجيات تتم استخدامها عن طريق الملصق الذكي qr cood عن طريق الايميل الرسمي، مشيرًا إلى خدمة " online " التي توفرها الوحدة للكليات المشاركة في المشروع الذي اطلقته الوحدة لربط كليات الجامعة إداراتها و اعضاء هيئة التدريس و الطلاب بشكل الكتروني ببعضها البعض.

كذلك خدمة "الإدارة الإلكترونية" التي تستهدف ربط الإدارات بشكل إلكتروني و توفير الوقت بشكل قياسي، كذلك خدمة "عاجل" التي تستهدف السادة أعضاء هيئة التدريس و تعريفهم بأهم الاخبار الخاصة بالجامعة بشكل سريع، و خدمة "الجدول الدراسي الالكتروني"؛ للتذكير بمواعيد المحاضرات قبل موعدها بربع ساعه للسادة أعضاء هيئة التدريس و الطلاب.

و شهد الاجتماع عرض العديد من الخدمات التي تقدمها الوحدة للكلية و نالت إعجاب أ.د.سلوى رشاد و اشادت بالإمكانيات و القدرات التي استطاعت الوحدة أن تقدمها للكليات بشكل عصري متطور.