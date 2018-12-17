كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:13 صباحاً - الطفل فارس حرم نفسه من " المصاصة " وجاب لخطيبته شبكة بـ 32 ألف جنيه ... فيديو

جدل شديد شهدته مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عقب إقامة حفل خطوبة، أمس السبت، هو الأول من نوعه بالمحافظة لعريس في الصف الثالث الإعدادي، عمره ١٦ عاما، يدعى "فارس شريف الخادم"، والعروس "ندى الدسوقى عبد البر"، بالصف الأول الإعدادى، وقدم العريس شبكة لخطيبته من الذهب بمقدار ٣٢ ألف جنيه وسط حضور زملائهم التلاميذ بالمدرسة وأقارب العائلتين.

ذهب "فارس"، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، مخاطبًا والده الذي يعمل بائع خضراوات وفاكهة بمدينة دسوق، مطالبًا إياه بخطوبة زميلته "ندى" التي تصغره بعامين.

وسادت حالة من السخرية من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا فيديو حفل الخطوبة، فجاءت التعليقات: "إيه ده بجد أومال إحنا بنعاني لما نخلص جامعة وبعد الجامعة نخلص جيش وبعد الجيش نلاقي شغل، هو فيه إيه في الدنيا"، وتابعت أخرى: "هي لحقت تختار ده أنا عندي 23 سنة ولسه قاعدة جنب ماما في البيت".