كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:13 صباحاً - طقس اليوم دافئ نهاراً بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 14 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر: الصغرى العظمى القاهرة 14 19 شبين الكوم 14 19 طنطا 13 19 دمنهور 13 19 الإسكندرية 12 19 بلطيم 12 19 مطروح 12 18 السلوم 09 18 سيوة 09 19 بورسعيد 13 21 دمياط 13 20 الزقازيق 14 19 الإسماعيلية 11 20 السويس 11 20 العريش 09 21 رفح 08 20 رأس سدر 12 21 نخل 07 18 نويبع 19 25 طابا 14 23 كاترين 07 12 الطور 09 20 شرم الشيخ 17 24 الغردقة 14 24 مرسى علم 15 24 الفيوم 11 19 بني سويف 10 19 المنيا 09 19 أسيوط 07 20 سوهاج 08 21 قنا 09 22 الأقصر 10 23 أسوان 11 23 أبو سمبل 10 24 الوادي الجديد 08 22 شلاتين 16 26 أبو رماد 17 24 راس حدربة 18 23 حلايب 19 23

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