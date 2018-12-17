كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:13 صباحاً - مسخرة السنين - افتتاح وحدة صحية بلا أجهزة أو معدات أو حتى سراير .. العلاج بالبركة

موجة من الانتقادات والسخرية وجهها عدد من أبناء مركز ومدينة الغنايم التابع لمحافظة أسيوط بعد افتتاح وحدة طب الأسرة بقرية العزايزة بالمركز دون وجود أي أجهزة طبية أو أسرة أو معدات وأثاثات سواء للمرضى أو الأطباء وأفراد التمريض.

وتداول نشطاء «فيس بوك» الواقعة بالكثير من التهكم والسخرية موجهين أسئلتهم للمسئولين عن أسباب افتتاح الوحدة خالية، فما فائدتها بينما سخر آخرون قائلين: "مخبينهم من الحسد" " الحلو ميكملش" وتساءل آخر: "أومال فتحتوها ليه".

وكان عدد من القيادات السياسية والتنفيذية بمركز الغنايم، ضمت النائب ممتاز دسوقي عضو مجلس النواب عن الدائرة والمهندس محمد فهمي رئيس مجلس ومدينة الغنايم والدكتور سامح صفيان مدير الإدارة الصحية بالغنايم، وبعض الشخصيات العامة بمركز الغنايم شاركت في افتتاح الوحدة الصحية.

وكشف النائب ممتاز دسوقي عضو مجلس النواب بدائرة مركزي الغنايم وصدفا، تفاصيل افتتاح وحدة طب الأسرة بقرية العزايزة التابعة لمركز ومدينة الغنايم دون وجود أي أجهزة طبية أو أسرة للمرضى أو تجهيزات طبية، قائلا: إن الافتتاح جاء كتشغيل مؤقت للوحدة، لحين الانتهاء من استكمال التجهيزات الخاصة بها ضمن الموازنة المالية 2018/ 2019.