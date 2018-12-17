كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:13 صباحاً - شاهد فضل شاكر يتألق فى غناء "رجعت الشتوية" مع ابنه
يحاول المطرب فضل شاكر العودة مرة أخرى إلى الغناء، بعد انقطاع دام سنوات، حيث ظهر فضل شاكر برفقة ابنه محمد يغنيان "رجعت الشتوية" للمطربة فيروز، وسط حفاوة كبيرة من جمهورهما، وذلك بعد غياب كبير.
وشارك الفنان محمد شاكر جمهوره بفيديو، حيث غنى برفقة أبيه فضل شاكر أغنية "رجعت الشتوية"، عبر حسابه على تويتر
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