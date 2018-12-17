كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:13 صباحاً - شبكة Hulu تطرح التلريلر الثانى لـ مسلسل الفانتازيا Marvel's Runaways

طرحت شبكة Hulu ثانى تريلر تشويقى رسمى للموسم الثانى من مسلسل الخيال العلمى والأكشنMarvel's Runaways، المقرر بدء عرضه على الشبكة يوم 21 ديسمبر المقبل.

مسلسل Marvel's Runaways يدور حول مجموعة من 6 مراهقين في عالم Marve الذين يكتشفون سرًا أن والديهم أعضاء في عصابة شريرة عظمى تسمى The Pride، وبعد أن قرروا أنهم لم يعودوا آمنين في منازلهم، يقومون بالهرب، وبالتالى تواجههم العديد من الزمات التى يتعلمون بسببها الكثير من الأشياء ويصبحون عائلة واحدة فى نهاية المطاف.

المسلسل من بطولة رينزي فيليز، ليريكا أوكانو، فرجينيا جاردنر، اريلا بارر، جريج سولكين، أليجرا أكوستا، كيفن وايزمان، انجيل باركر، ريان ساندز، آني فرشينج، كيب باردو، ومن تأليف ستيفاني سافاج، وجوش شوارتز.