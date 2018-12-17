كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:13 صباحاً - بالإنفوجراف.. تنفيذ 25 مشروعا بقطاع الصحة بـ 314.6 مليون جنيه في 3 أشهر

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 /2019 تم تنفيذ نحو 25 مشروعًا في قطاع الصحة والسكان بتكلفة بلغت 314.6 مليون جنيه، فضلًا عن تنفيذ مشروعات قطاع التموين والتجارة الداخلية بإجمالي تكلفة بلغت 241.1 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اختتام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عرض تقريرها عن المشروعات التنموية التي تم تنفيذها بكافة قطاعات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 /2019، والذي تم إطلاقه بعنوان "حصاد مرحلة البناء في 90 يوما"، حيث استعرضت الوزارة اليوم حصاد مشروعات قطاعي الصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية.

وكشف التقرير أن محافظة الشرقية حظيت بأكبر عدد مشروعات حيث تم تنفيذ نحو 46 مشروعًا بتكلفة بلغت 931.6 مليون جنيه تليها محافظة الغربية بعدد مشروعات بلغت 36 مشروعًا بتكلفة 372.7 مليون جنيه ثم محافظة القاهرة والتي شهدت تنفيذ 35 مشروعًا بتكلفة 1.8 مليار جنيه وتابعت السعيد أن محافظات الصعيد شهدت هي الأخرى تنفيذ عدد كبير من المشروعات، على رأسها محافظة سوهاج بعدد 33 مشروعًا بتكلفة 402.9 مليون جنيه.

وأفاد التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن قطاع الصحة والسكان تضمن إنشاء وتطوير 25 مستشفى ووحدة صحية.

واستعرض التقرير أبرز مشروعات القطاع ممثلة في مشروع مستشفى بلطيم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، والذي بلغت تكلفته 180 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع في أغسطس الماضي وجاء المشروع بهدف توفير 149 سريرا ومشروع تطوير وحدة التنمية بمحافظة الإسكندرية بتكلفة 1.5 مليون جنيه بهدف تحقيق الاستفادة لنحو 5000 إلى 10000 مواطن، فضلًا عن مشروع تطوير وحدة رعاية طفل المناخ بمحافظة بورسعيد والذي تم الانتهاء منه في سبتمبر الماضي بتكلفة بلغت 11 مليون جنيه.

كما استعرض التقرير مشروعات إنشاء مركز حضري شمال العريش بمحافظة شمال سيناء والذي بلغت تكلفته 4 ملايين جنيه بهدف تحقيق الاستفادة لعدد 15000 إلى 20000 مواطن إلى جانب تطوير وحدة رعاية طفل أول أسوان بتكلفة 2 مليون جنيه ومشروع تطوير وحدة الكويت بمحافظة بورسعيد بتكلفة 10.795 ملايين جنيه.

كما تناول التقرير عددًا من مشروعات تطوير الوحدات بمحافظة بورسعيد لتشمل مشروع تطوير وحدة فاطمة الزهراء، والذي تم الانتهاء منه في سبتمبر الماضي بتكلفة بلغت 13.234 مليون جنيه وتطوير وحدة رعاية طفل العرب بتكلفة 10.75 ملايين جنيه وتطوير وحدة الجرابعة والذي تم الانتهاء منه في سبتمبر الماضي، فضلًا عن تطوير وحدتي عمر بن خطاب ومركز القابوطي بتكلفة 9.3 ملايين جنيه و1.956 مليون جنيه للمشروعين على التوالي إلى جانب تطوير مركز مصطفى كامل بتكلفة 11.8 مليون جنيه ومركز الجوهرة بتكلفة 11.5 مليون جنيه.

وأشار إلى إنشاء مركز العلاج الطبيعي بالمحافظة بتكلفة 18.2 مليون جنيه والذي تم الانتهاء منه في سبتمبر الماضي، حيث تم العمل فيه على مدار 6 شهور.

وعن مشروعات محافظة الغربية استعرض التقرير مشروعات إنشاء وحدة كفر شبرا فلوج بتكلفة 4 ملايين جنيه ومشروع إنشاء وحدة سملا بتكلفة 4 ملايين جنيه أيضًا وتطوير وحدتي دخميس وشنرة البحرية بتكلفة بلغت 1.8 مليون جنيه لكل منهما لتحقيق الاستفادة لعدد من 5000 إلى 10000 مواطن.

كما ذكر التقرير عددًا من المشروعات التي تضمنت مشروع إنشاء وحدة الهدى والتقوى بمحافظة البحيرة بإجمالي تكلفة بلغت 3 ملايين جنيه ومشروع تطوير وحدة كفر المنازلة بمحافظة دمياط بتكلفة بلغت 1.8 مليون جنيه وإنشاء وحدة هويدي بالفيوم بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه، فضلًا عن مشروعات تطوير وحدة رعاية طفل مطاي بالمنيا بتكلفة 2 مليون جنيه، والذي تم الانتهاء منه في أغسطس الماضي وإنشاء وحدة ناحية يعقوب بسوهاج بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه.

وحول مشروعات قطاع التموين والتجارة الداخلية أفاد التقرير أنه تم إنشاء وتطوير ثلاثة مشروعات بإجمالي تكلفة بلغت 241.1 مليون جنيه، حيث ذكر التقرير منها مشروع فرع جهاز حماية المستهلك بالفيوم والذي استمر العمل به على مدى 7 أشهر لينتهي في سبتمبر الماضي بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه، بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك للمواطنين بالفيوم إلى جانب مشروع صومعة برج العرب بالإسكندرية بتكلفة بلغت 238.6 مليون جنيه بهدف زيادة السعات التخزينية من القمح لـتأمين الاحتياجات بسعة تخزينية 90 ألف طن ومشروع منافذ جمعيتي متضمنة 206 منافذ جديدة وفقًا للتقرير.

وأضاف أن المشروع يتم على مستوى كافة المحافظات بهدف التوسع في شبكة التوزيع المنضبطة لضمان توافر السلع وإتاحتها للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير 412 فرصة عمل جديدة خلال الربع الأول.

