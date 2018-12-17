اليو- ثلاث ملفات تتصدر مباحثات السيسي مع قادة النمسا

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:13 صباحاً - اليوم - ثلاث ملفات تتصدر مباحثات السيسي مع قادة النمسا

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الإثنين، بقصر هوفبورج الرئاسي في فيينا مباحثات مع رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية.

كما يعقد الرئيس السيسي ظهر اليوم مباحثات قمة مع المستشار النمساوي سباستيان كيرتز بمقر المستشارية بوسط فيينا لبحث تدعيم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي والمستشار النمساوي مؤتمرا صحفيا عقب مباحثاتهما.

وأبرز القضايا التي يبحثها الرئيس السيسي اليوم:

1- من المقرر بحث تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط مصر والنمسا، لا سيما من خلال تعظيم التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، عن طريق تشجيع كبار رجال الأعمال وكبرى الشركات في النمسا على الاستثمار في مصر، خاصة مع التطورات الإيجابية التي تحققت مؤخرا في مجال الإصلاح الاقتصادي.

2- بحث الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف.

3- كما يتم بحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث يتم التوافق حول استمرار التنسيق والتشاور في هذا الخصوص بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية لمدة ٤ أيام وذلك للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، وكان في استقباله لدى وصوله المطار وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل.

ويرافق السيسي وفد مصري رفيع المستوى يضم كلا من سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء مصطفى شريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية، واللواء محسن عبد النبي مدير مكتب رئيس الجمهورية والسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وتأتي مشاركة الرئيس في المنتدى، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وتنطلق توجيه الدعوة للرئيس للمشاركة في أعمال المنتدى من التقدير لدور ومكانة مصر الأفريقية والإقليمية، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل ٢٠١٩، حيث من المقرر أن تتناول كلمة الرئيس خلال المنتدى رؤية مصر نحو دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا.

وعلى الجانب الثنائي بين مصر والنمسا، فإن زيارة الرئيس للنمسا ستتضمن عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوي، فضلًا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمي، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.