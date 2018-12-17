كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:13 صباحاً - أول رئيس عربي يزور سوريا منذ 8 سنوات.. البشير يلتقي الأسد

التقى الرئيس السوداني عمر البشير، الرئيسَ السوري بشار الأسد، بشكل مفاجئ، ضمن زيارة سرية لم يعلَن عنها مسبقاً، وهي أول زيارة لرئيس عربي منذ بدء الثورة السورية في 2011.

وأجرى البشير لقاء مع الأسد في العاصمة دمشق، وفق ما صرّح به وزير الدولة بالخارجية السودانية، أسامة فيصل، في تصريحات للصحفيين بمطار الخرطوم، أمس الأحد.

وقال فيصل: إن "البشير عقد جلسة مباحثات مع الأسد، وأكدا أن الأزمات التي تمر بها الدول العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة، تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وفي وقت سابق من أمس، كشفت مصادر سياسية سودانية، لوكالة "الأناضول" التركية، أن البشير أجرى زيارة خاطفة لسوريا في طريق عودته للخرطوم من جولة خارجية "سرية"، دون تقديم تفاصيل أخرى.

بدورها، أكدت وكالة أنباء سوريا "سانا" أن الأسد استقبل البشير، ظهر الأحد (16 ديسمبر)، وبثت صوراً من الاستقبال.

وقالت الوكالة: إن "الرئيسين توجَّها بعدها إلى قصر الشعب في دمشق؛ حيث عقدا جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة".

والبشير أول رئيس عربي يزور سوريا، التي تتواصل فيها حرب مستمرة منذ 8 سنوات.