كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:13 صباحاً - نجم "ستار أكاديمى" محمد عباس ينتهى من تسجيل "يا كدابة كلام"

انتهى نجم برنامج "ستار أكاديمى"، المُطرب محمد عباس من تسجيل عدد من أغانى ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث سجل عباس أغنيات "يا كدابة كلام"، كلمات محمد شناوي، وألحانه، وتوزيع محمد شفيق.

كما انتهى أيضًا من تسجيل أغنية بعنوان "شايفه أحلى" كلمات محمد شناوي، وألحان محمد عباس وتوزيع محمد شفيق، وأغنية "مليش نفس" كلمات محمد شناوى وألحانه، توزيع محمد شفيق.

يذكر أن آخر أعمال محمد عباس أغنية حد حنين، وهى من كلمات سلمى رشيد، ألحان أحمد راجح، توزيع محمد عاطف حلو، وتقول كلمات الأغنية: "أنا لما بتوحشنى قلبى بيوجعنى، بيدق بسرعة ولو ركزت أكيد تسمعنى".