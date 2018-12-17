كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:13 صباحاً - بعد نجاح "أهد الدنيا" رامى صبرى يبدأ تسجيل أغنيات الألبوم مع هانى رجب

يعمل المطرب رامى صبرى، على التحضير لألبومه الغنائى الجديد، خاصة بعد نجاح كليب الأخير "أهد الدنيا"، حيث بدأ فى تسجيل أغنيات الألبوم ويتعاون فيه مع الشاعر هانى رجب فى أغنية من ألحان مديح محسن، ومن المقرر أن يتم تسجيلها فى الفترة المقبلة حسبما أكد الشاعر هانى رجب .

من ناحية أخرى انتهى رامى من تصوير كليب جديد يحمل اسم "مبروك علينا" فى العاصمة اللبنانية بيروت، من كلمات تامر حسين، ألحان رامى صبرى، توزيع جلال الحمداوى، إخراج فادى حداد، ومن المقرر طرحه خلال أيام.

يذكر أن آخر أعمال رامى هو كليب أغنية "أهد الدنيا"، الذى قام بتصويره فى لبنان وأخرجه فادى حداد وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى وتقترب من 6 ونصف مليون مشاهدة حتى الآن.