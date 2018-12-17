فلبينية تحصل على لقب "ملكة جمال الكون" لعام 2018

تُوجت الفلبينية "كاتريونا جراي" بلقب ملكة جمال الكون لعام 2018، لتصبح رابع مرة تفوز فيها الفلبين بهذه المسابقة الدولية.

وفازت "جراي" الفلبينية الاسكتلندية، التي يبلغ عمرها 24 عامًا، باللقب في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث ضمت المسابقة لأول مرة متسابقة من المتحولين جنسيا، وذلك حسب ما نقلتة قناة "سكاى نيوز".

وقالت "جراي" التي كانت ترتدي فستانًا باللونين الأحمر والبرتقالي، "قلبي مليء بقدر كبير من الامتنان، وكانت هناك لحظات من الشك شعرت فيها بالارتباك وشعرت بالضغط".

كما حصلت "تامارين جرين" 24 عامًا ملكة جمال جنوب أفريقيا، على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال الكون، و"ستيفاني جوتيريز" 19 سنة ملكة جمال فنزويلا على لقب الوصيفة الثانية.

وكانت الفلبين، فازت في مسابقة ملكة جمال الكون أعوام 2015 و1973 و1969.

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