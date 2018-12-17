حضري لأولادك "الكرواسون بالزعتر"، وقدميه مع وجبة الفطور، بدلًا من الأكلات التقليدية و"السندوتشات" المُعتادة، خاصة أنه سهل التحضير. إليكِ الطريقة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي. المكونات: 1/4 كجم دقيق 1/2 كوب زيت ملعقة كبيرة سكر ملعقة كبيرة خميرة فورية ملعقتين لبن بودرة بيكنج بودر رشة ملح 2 بيضة فانيليا ماء للعجن زعتر جاف طريقة التحضير: في البداية اخلطي الدقيق مع الخميرة والملح والسكر واللبن البودرة. أضيفي للخليط السابق بيضة واحدة مع الفانيليا، والزيت تدريجيًا، والماء. امزجي المكونات، ثم افرديها على سطح مرشوش بالدقيق، وقطعي العجين، وابدأي بتشكيله. اتركيه يختمر، ثم ضعي على الوجه بيضة مخفوقة، وزعتر جاف، وادخليه الفرن حتى ينضج. ​

شكرا لقرائتكم خبر عن "على الفطار".. طريقة تحضير الكرواسون بالزعتر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .